حمایت اتحادیه آلبا از ونزوئلا
ا اتحادیه بولیواری برای مردم آمریکای لاتین و کارائیب (ALBA) در واکنش به تهدیدات اخیر کاخ سفید، در بیانیهای اعلام محاصره کامل و تلاش برای غارت منابع نفتی ونزوئلا توسط ایالات متحده را مصداق بارز تجاوز بینالمللی دانست و هشدار داد هرگونه تعرض به کاراکاس، به مثابه حمله به تمام کشورهای عضو این اتحاد تلقی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، اتحادیه آلبا اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن دولت ونزوئلا را پوچ، غیرمسئولانه و یک مانور سیاسی توصیف و اعلام کرد : هدف از این برچسبزنیهای دروغین، توجیه تجاوز امپریالیستی و سرپوش گذاشتن بر پروژه سلطه استعماری است.
کشورهای عضو این اتحادیه در پیامی صریح به کاخ سفید، همبستگی کامل و بی قید و شرط خود را با نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کردند.