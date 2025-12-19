حمایت اتحادیه آلبا از ونزوئلا

اتحادیه بولیواری برای مردم آمریکای لاتین و کارائیب در واکنش به تهدیدات اخیر کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام محاصره کامل و تلاش برای غارت منابع نفتی ونزوئلا توسط ایالات متحده را مصداق بارز تجاوز بین‌المللی دانست .