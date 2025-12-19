پخش زنده
رئیس پلیس راهور قائمشهر از اجرای طرح ضربتی و برخورد قاطع با رانندگان هنجارشکن و خودروهای شوتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی قائمشهر از تشدید برخورد با رانندگان هنجارشکن و خودروهای شوتی در سطح معابر شهری این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حیدری رئیس پلیس راهور قائمشهر گفت: در پاسخ به مطالبات بهحق مردم، طرح ضربتی برخورد با رانندگان خودروهای شوتی، فاقد پلاک، دارای تغییر در ارتفاع خودرو، دستکاری پلاک و ایجاد صدای ناهنجار اگزوز با قاطعیت در قائمشهر اجرایی شده است.
وی افزود: در اجرای این طرح، در صورت مشاهده این دسته از رانندگان متخلف در سطح معابر شهری، خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند و رانندگان قانونگریز نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.
رئیس پلیس راهور قائمشهر با تأکید بر اولویت حفظ امنیت عمومی تصریح کرد: آسایش، آرامش و آسودگی مردم خط قرمز پلیس است و هر فردی که با انجام حرکات مخاطرهآمیز در حین رانندگی موجب سلب آرامش و ایجاد نگرانی برای شهروندان شود، با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با استقبال و رضایتمندی شهروندان همراه بوده و مردم از اقدامات و تلاشهای نیروهای خدوم پلیس راهور قائمشهر قدردانی کردهاند.