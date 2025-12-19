به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امان الله خدمتگزار گفت: جاده‌های این شهرستان باز است، اما به دلیل برودت هوا و لغزندگی مسیر‌ها از اهالی و به ویژه کوهنوردان می‌خواهیم از تردد در مسیر‌های کوهستانی به خصوص در مسیر روستا‌های «پایه»، چشمه سبز، دولت آباد و ارتفاعات شیرباد پرهیز کنند.

وی با اشاره به وقوع بهمن در منطقه شیر باد در روز گذشته افزود: سه خودرو آفرود که وارد این منطقه شده بودند گرفتار بهمن شدند که با تلاش عوامل امدادی نجات یافتند و امروز نیز سه خودرو دیگر در منطقه چشمه سبز گرفتار شرایط جوی شده بودند که امدادرسانی شدند.

وی همراه در منطقه شیرباد آنتن دهی ندارد و با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع بهمن از گردشگران و کوهنوردان جدا می‌خواهیم به این ارتفاعات و دیگر مناطق تفریحی روستای دولت آباد سفر نکنند.