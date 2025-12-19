پخش زنده
سانحه رانندگی در محور سنندج به کامیاران امروز دو کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سرهنگ عبدالملکی، رئیس پلیسراه کردستان، اعلام کرد: این حادثه در کیلومتر ۳۷ محور سنندج – کامیاران و بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک کامیون کشنده ولوو رخ داد.
وی افزود: دو نفر از سرنشینان پژو در محل حادثه جان باختند و دو نفر دیگر برای مداوا به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند. راننده کامیون در این سانحه آسیبی ندیده است.
رئیس پلیسراه کردستان تأکید کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.