به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سرهنگ عبدالملکی، رئیس پلیس‌راه کردستان، اعلام کرد: این حادثه در کیلومتر ۳۷ محور سنندج – کامیاران و بر اثر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک کامیون کشنده ولوو رخ داد.

وی افزود: دو نفر از سرنشینان پژو در محل حادثه جان باختند و دو نفر دیگر برای مداوا به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند. راننده کامیون در این سانحه آسیبی ندیده است.

رئیس پلیس‌راه کردستان تأکید کرد: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.