داور بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: آثار ارسالی به این دوره جشنواره نسبت به سال گذشته از نظر کیفیت بهتر شده و نشان دهنده سرمایه گذاری، توجه و آموزش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه قصه گویی برای کودکان و نوجوانان است که در این دوره جواب داد و ما با آثار قابل توجهی مواجه بودیم.

آقای مسعود نوری فرد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بخش استانی جشنواره زیر مجموعه بخش ملی و بین المللی است، علاقه‌مندان بعد از ثبت نام در سامانه کانون پرروش فکری که ۱۲ آذر اعلام شده بود باید ویدئویی از خود ضبط کرده برای جشنواره ارسال می‌کردند که در نهایت افراد صورت داشتن صلاحیت به اجرای صحنه‌ای دعوت شدند.

داور بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی گفت: می‌توان گفت از نظر کمیت تعداد آثار و شرکت کنندگان کمتر بوده‌اند، اما کیفیت رو به رشد است.

مسعود نوری فرد افزود: بخشی از جشنواره نیز مخصوص داستان‌های شاهنامه است که قصه گویان حماسه‌ها و حکمت‌های موجود در شاهنامه را به شیوه آیینی سنتی بیان می‌کنندسایر بخش‌ها هم به همین ترتیب فعالیت داشته‌اند.

وی گفت: بیش از هزار قصه گو از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند که برگزیدگان هر استان در مرحله ملی باهم به رقابت خواهند پرداخت.

این داور افزود: سه بخش مختلف جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار شد.

رده ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین» از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.