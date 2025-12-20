به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هفدهمین جشنواره فرهنگ بین المللی اقوام ایران زمین در گرگان به کار خود پایان داد.

در این جشنواره سه شب فرهنگی با حضور هنرمندان کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اجرا شد و جلوه‌ای از اشتراکات فرهنگی و آئینی ملت‌های منطقه را به نمایش در آورد.

در بخش روستایی و عشایری جشنواره، ۱۲ سازه روستایی و عشایری به مساحت حدود سه هزار مترمربع و در بخش غذاهای سنتی ۲۳ غرفه خوراک و ۲۵ سیاه‌چادر و سازه روستایی در این جشنواره محصولات خود را عرضه کردند.



شش انجمن حرفه‌ای گردشگری استان در جشنواره باهدف معرفی ظرفیت‌ها، خدمات و ظرفیت های استان حضور داشتند.

در مجموع چهار تور آشناسازی از ظرفیت‌های گردشگری استان ویژه اصحاب رسانه ملی و بین‌المللی، راهنمایان گردشگری سراسر کشور، گروه‌های هنری شب‌های فرهنگی کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین مهمانان ویژه و سفرای کشورهای خارجی در این جشنواره حضور داشتند.



گروه های فرهنگی و هنری نیز در آن حضور داشتند و حدود ۳۰۰ هنرمند صنایع‌دستی آثار خود را در این رویداد عرضه کردند.