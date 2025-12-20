پخش زنده
هفدهمین جشنواره فرهنگ بین المللی اقوام ایران زمین در گرگان دیشب به کار خود پایان داد.
در این جشنواره سه شب فرهنگی با حضور هنرمندان کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اجرا شد و جلوهای از اشتراکات فرهنگی و آئینی ملتهای منطقه را به نمایش در آورد.
در بخش روستایی و عشایری جشنواره، ۱۲ سازه روستایی و عشایری به مساحت حدود سه هزار مترمربع و در بخش غذاهای سنتی ۲۳ غرفه خوراک و ۲۵ سیاهچادر و سازه روستایی در این جشنواره محصولات خود را عرضه کردند.
شش انجمن حرفهای گردشگری استان در جشنواره باهدف معرفی ظرفیتها، خدمات و ظرفیت های استان حضور داشتند.
در مجموع چهار تور آشناسازی از ظرفیتهای گردشگری استان ویژه اصحاب رسانه ملی و بینالمللی، راهنمایان گردشگری سراسر کشور، گروههای هنری شبهای فرهنگی کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین مهمانان ویژه و سفرای کشورهای خارجی در این جشنواره حضور داشتند.
گروه های فرهنگی و هنری نیز در آن حضور داشتند و حدود ۳۰۰ هنرمند صنایعدستی آثار خود را در این رویداد عرضه کردند.