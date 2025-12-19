پخش زنده
امروز: -
هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان ایران با پیروزی تیمهای گل گهر، پرسپولیس و سپاهان و یک تساوی در کرج همراه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان ایران با ۴ دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد.
در این هفته تیمهای گلگهر سیرجان، پرسپولیس و سپاهان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و دیدار ایستا البرز و ملوان بندر انزلی به نتیجه مساوی انجامید.
در سیرجان تیم گلگهر با وجود تغییر محل میزبانی و در شرایط آبوهوایی بارانی عملکردی مطمئن از خود به نمایش گذاشت و موفق شد پالایش گاز ایلام را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد. گلهای زهرا سربالی و افسانه چترنور این پیروزی ارزشمند را برای شاگردان مریم جهاننجاتی رقم زد تا گلگهریها همچنان به روند رو به رشد خود ادامه دهند.
در دیگر دیدار مهم هفته پرسپولیس در شیراز برابر ایساتیس کران فارس به میدان رفت و با شروعی طوفانی در ابتدای هر دو نیمه برتری خود را به حریف دیکته کرد. گلهای فاطمه قاسمی و فاطمه رضایی سرخپوشان را به پیروزی ۲ بر یک رساند تا پرسپولیس با وجود فشار میزبان دست پر زمین مسابقه را ترک کند.
سپاهان با یک گل در زمین آوا تهران به پیروزی رسید.
بازی ایستا البرز با ملوان بندرانزلی در ورزشگاه انقلاب کرج به تساوی یک - یک انجامید.
دیدار تیمهای یاسام و خاتون به دلیل آماده نبودن زمین و نبود آمبولانس لغو شد.
در جدول تیم خاتون بم همچنان بدون لغزش با ۳۰ امتیاز در صدر قرار دارد. گلگهر سیرجان با ۲۸ امتیاز جایگاه دوم را در اختیار گرفته و ایستا البرز با ۲۱ امتیاز در رتبه سوم ایستاده است.
نتایج هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان ایران به شرح زیر است:
گلگهر سیرجان ۲ - پالایش گاز ایلام صفر
ایستا البرز یک - ملوان بندرانزلی یک
ایساتیس کران فارس یک - پرسپولیس تهران ۲
آوا تهران صفر - سپاهان یک
یاسام کردستان - خاتون بم (برگزار نشد)