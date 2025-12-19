امام‌جمعه تنکابن: هیچ مسئولی حق ندارد با نادیده گرفتن اسلام و قانون اساسی، زیر نام وفاق، به مبانی انقلاب اهانت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام سید مهدی هدایتی، امام‌جمعه تنکابن در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تأکید کرد که هیچ مسئولی حق ندارد با نادیده گرفتن اسلام و قانون اساسی، زیر نام وفاق به مبانی انقلاب اهانت کند.

وی با بیان اینکه این نظام بر خون شهدا بنا شده است، افزود: انصاف نیست که برخی مسئولان چشم خود را ببندند و دهان باز کنند، مبانی نظام اسلامی و قانون اساسی را نادیده بگیرند و سپس از آزادی، آبادی ایران و وطن‌دوستی سخن بگویند.

امام‌جمعه تنکابن با اشاره به شعار وفاق دولت خطاب به استاندار گفت: شعار وفاق سر دادید و ما نیز آن را پذیرفتیم، اما اگر مسئولی زیرمجموعه شما به اسلام و قانون اساسی اهانت کند، آیا باز هم می‌توان از وفاق سخن گفت؟

هدایتی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در محافل دانشجویی بیان کرد: اینکه گفته می‌شود مردم باید خودشان تصمیم بگیرند چه بخورند و چه بپوشند، سخن حکومت غیر دینی و سکولار است، نه نظام جمهوری اسلامی. اسلام دستور زندگی داده و خداوند مشخص کرده است مردم چگونه باید زندگی کنند.

وی همچنین با یادآوری ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تصریح کرد: دشمن در جنگ اخیر به دنبال برچیدن همه‌چیز ایران بود اما امروز می‌بینیم برخی این مجاهدت‌ها و دستاوردها را به باد تمسخر می‌گیرند.

امام‌جمعه تنکابن درباره اظهارات یکی از مسئولان اجرایی که در جمع دانشجویی به ناتوانی خود اذعان کرده بود، افزود: وقتی مسئولی رسماً اعلام می‌کند که عرضه انجام وظایفش را ندارد، این خیانت به خون شهداست و ماندن چنین فردی در مسئولیت غیرقابل قبول است.