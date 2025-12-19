رئیس سازمان صداوسیما به پشت‌صحنه فصل سوم مجموعه تلویزیونی «کارآگاه علوی» که هم‌اکنون مراحل تولید خود را در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) می‌گذراند، رفت و با عوامل این مجموعه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در بازدید از پشت صحنه مجموعه پلیسی معمایی «کارآگاه علوی» که با همراهی سیمافیلم پس از دو دهه دوباره به صحنه می‌آید، از توجه به موضوعات پلیسی و رازآلود در سریال‌سازی‌ها سخن گفت و تأکید کرد: نمایش مجموعه‌هایی برگرفته از داستان‌های پلیسی و معمایی که مخاطب از آن خاطره دارد، بسیار ضروری و در مرکز توجه رسانه ملی است.

وی افزود: این مجموعه علاوه‌بر وجه سرگرم‌کنندگی‌اش برای علاقه‌مندان به داستان‌های پلیسی، تاریخ معاصر و تاریخ پهلوی را بازخوانی کرده و از این حیث نیز برای مخاطب جذابیت دارد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به اهمیت دنباله‌سازی و نهضت فصل دوم‌سازی مجموعه های پرمخاطب در دوره تحول اظهار کرد: نگاه ما مبتنی‌بر اهمیت دادن و احترام به سلیقه مخاطب است و اگر مجموعه ای موفق باشد تلاش می‌کنیم بنا به ظرفیتش فصول بعدی‌اش را هم ادامه بدهیم.

جبلی ادامه داد: به دلیل استقبال پرشور مخاطبان از فصل‌های نخست و دوم مجموعه «کارآگاه علوی» سیمافیلم موفق به احیای آن پس از دو دهه شده است و خوشبختانه این اثر با کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی که پیش از این با مجموعه «مهیار عیار» نظر مخاطبان را جلب کرده‌بود، امیدواریم یکی از آثار موفق سال آینده باشد.

نگاهی تازه به معما‌های دهه ۳۰

پرویز امیری، تهیه‌کننده مجموعه نیز در این دیدار با بیان اینکه قرار است فصل سوم «کارآگاه علوی» دنیای معمایی، جنایی و پرهیجان مأمور علوی را در قالبی تازه و با رنگ و بوی خاطره بازآفرینی کند، گفت: در این ۲۶ قسمت به تناسب قصه‌هایی که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ روایت می‌شود، شاهد ماجرا‌های جنایی و پیچیده کارآگاه علوی هستیم، کارآگاهی زیرک، جدی و نترس که در دل ماجرا‌های پررمز و راز، برای یافتن حقیقت دست به خطر می‌زند.