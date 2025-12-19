پخش زنده
اتحادیه اروپا پیمان مرکوسور را تایید نکرد، اعضای این اتحادیه قرار است ماه آینده دوباره نظر خود را درباره انعقاد این پیمان تجاری با ۴ کشور آمریکای لاتین اعلام کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، یک ربع قرن طول کشید تا گفتوگوها به اینجا برسد و کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند نشستی بگذارند و بالاخره در بروکسل تصمیم نهایی را بگیرند، پای مکرون که به مقر اتحادیه اروپا رسید، گفت پیمانی در کار نخواهد بود!
ایتالیا نیز موافقتش را پس گرفت و گفت فعلا زود است مرکوسور یا همان پیمان تجارت میان اتحادیه اروپا و چهار کشور آمریکای لاتین امضا شود، همزمان با نشست سران اتحادیه، ۱۰ هزار کشاورز و دامدار که نیمی از آنها فرانسویاند در بروکسل تجمع کردند.
یک کشاورز گفت: همه ما به کشاورزی و دامداری وابستهایم. اجازه نمیدهیم زحمات ما با این توافقها از بین برود.
بیشتر کشورهای اتحادیه، با ۶۵ درصد جمعیت، با مرکوسور موافقاند، مخالفتها بیشتر مربوط به کشورهایی مثل فرانسه است که محصولات کشاورزی و دامی بیشتری تولید میکنند و نگران واردات محصولات ارزانتر از کشورهایی مثل برزیل و آرژانتیناند.
یک کشاورز میگوید: ما نمیدانیم آینده مان چه طور تامین میشود، من کشاورزی جوانم و میخواهم منافعم را حفظ کنم.
چهار کشور آمریکای لاتین به ویژه برزیل و آرژانتین، ۴.۵ میلیون تن گوشت گاو صادر میکنند، فعلا سهم اتحادیه اروپا از این تولیدات، ۱۹۰ هزار تن ولی سهم چین، ۲.۵ میلیون تن است، یعنی ۵۷ درصد، لولا داسیلوا درباره توافق مرکوسور گفته: من متوجه شدم اروپاییها موفق به تصویب این پیمان نخواهند شد، اگر فرانسه و ایتالیا، مخالفت کنند، مسئله پیچیده میشود، اگر آنها حالا آن را امضا نکنند، برزیل هم تا وقتی من رئیس جمهورم، آن را امضا نخواهد کرد.
رئیس کمیسیون اروپایی قرار بود شنبه به برزیل برود، تا مرکوسور را امضا کند، حالا که این پیمان در اتحادیه اروپا، تصویب نشده ون درلاین مجبور شده سفرش را به برازیلیا لغو کند.