به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد، دولت این کشور در ماه گذشته میلادی، در مقایسه با ماه نوامبر پارسال، ۱.۹ میلیارد پوند بیش‌تر بدهی به بار آورده است.

کارشناسان اقتصادی در انگلیس پیش بینی کرده بودند که دولت انگلیس در ماه نوامبر، ناچار خواهد شد برای تامین مخارجش ۱۰ میلیارد پوند، دیگر قرض کند. گاردین نوشت در سال مالی جاری در انگلیس، دولت این کشور تاکنون ۱۳۲.۳ میلیارد پوند بر قروض خود افزوده است که در مقایسه با ۸ ماه نخست پارسال، ۱۰ میلیارد پوند بیش‌تر شده است.

بانک مرکزی انگلیس، از تابستان پارسال تاکنون، ۶ بار میزان بهره را کاهش داده و این هفته، آن را به ۳.۷۳ درصد رسانده است تا بتواند اقتصاد این کشور را رشد دهد. تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه اکتبر امسال، به صورت غافلگیر کننده، کم شد. گاردین نوشت "جیمز موری" (James Murray)، از مقامات وزارت خزانه داری انگلیس می‌گوید از هر ۱۰ پوند هزینه‌های دولت، یک پوند به عنوان بهره قروض دولتی پرداخت می‌شود.