به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در گفتگویی تلفنی با کنستانوس کمبوس همتای قبرسی خود درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای گفتگو کرد .

پیام وزیر خارجه قبرس در خصوص گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمان

کنستانوس کمبوس، وزیر امور خارجه قبرس با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در ایکس از تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان خبر داد. وی نوشت: «در آستانه بر عهده گرفتن ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا توسط قبرس با عراقچی وزیر خارجه ایران درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردیم.»