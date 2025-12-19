\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06cc\u0632\u062f \u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u062d\u0645\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0634\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\u00a0\n