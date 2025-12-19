ساعت شروع به کار ادارات، سازمان ها، نهاد‌های دولتی و بانک‌های چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذر از ساعت ۹ صبح خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، همچنین ضرورت مدیریت مصرف انرژی و در راستای رفاه حال مردم بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان، ساعت شروع به کار ادارات، سازمان‌ها، نهاد‌های دولتی و بانک‌ها فردا شنبه ۲۹ آذرماه از ساعت ۹ صبح تعیین می‌شود.

این تصمیم شامل دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و مراکز درمانی نمی‌باشد و این مراکز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.