تیم والیبال مقاومت شهرداری تبریز با واگذاری نتیجه برابر نفت تهرانسر شانس صعود به مرحله پلی‌آف لیگ دسته یک والیبال را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیمهای مقاومت شهرداری تبریز و نفت تهرانسر امروز در چارچوب هفته نهم لیگ دسته یک والیبال، در سالن توانا شهرداری تبریز به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم مهمان سه بر صفر به برتری رسید.

نفت تهرانسر به ترتیب ۲۵-۲۱، ۲۵-۱۷ و ۲۵-۲۱ در سه ست متوالی مقاومت شهرداری را مغلوب کرد تا شانس تبریزی‌ها برای صعود به مرحله پلی‌آف از دست برود.