به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، جانشین فرمانده انتظامی گیلان به همراه معاون نیروی انسانی و معاون عملیات انتظامی استان در دیدار با خانواده معظم سرباز شهید "فریدون فلاح پاکدامن" گفت: خانواده شهدا، پرچمداران ایثار و تجلی صبر و مقاومت هستند.

سرهنگ "قاسم جانعلی پور" با حضور در منزل خانواده شهید والا مقام "فریدون فلاح پاکدامن" ضمن تجلیل از مقام شهدا، صبر و استقامت این خانواده معزز را ستود و تاکید کرد امنیت امروز کشور مرهون ایثار شهدا و دعا‌های خیر خانواده‌های آنان است.

وی افزود: خانواده‌های شهدا، الگوی ایمان، صبوری و فداکاری هستند که با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود در راه حفظ اسلام، انقلاب و میهن اسلامی، چراغ هدایت جامعه را روشن نگه داشته‌اند.

سرباز شهید فریدون فلاح پاکدامن در ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۶۷ در اثر بمباران شیمیایی و اصابت ترکش خمپاره در فکه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.