به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: از این تعداد، ۵۱ پرواز ورودی و ۵۱ پرواز خروجی مسافران و گردشگران را جابه جا کرد.

ظرفیت فرودگاه بین‌المللی کیش در مدیریت پرواز‌ها و ارائه خدمات ایمن و منظم به مسافران با تسهیل سفرها، نقش مؤثری در رونق گردشگری و پویایی اقتصادی کیش خواهد داشت.

فرودگاه بین‌المللی کیش با اتکا به توان تخصصی نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی موجود، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی پرواز‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز مسافران و شرکت‌های هواپیمایی حرکت می‌کند.