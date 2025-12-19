پخش زنده
فرمانده ستاد ارتش افغانستان هشدار داد هرگونه تجاوز به خاک افغانستان، پاسخ چند برابری به همراه خواهد داشت.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فصیح الدین فطرت در جمع رسانهها و تحلیلگران سیاسی در کابل گفت: ارتش افغانستان به مردم ثابت کرده است که هر کسی با نیت سوء به این سرزمین بنگرد، با پاسخ قاطع و شجاعانه مواجه خواهد شد و به همسایگان نیز ثابت شده است که هرگونه تجاوز به افغانستان، پاسخ چند برابری در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم ارتشی مجهز به سلاحهای مدرن تشکیل دهیم تا در هر شرایطی از خاک کشور دفاع کنند. فطرت گفت: نیروهای ارتش ما در دفاع و حفاظت از کشور هیچگاه تردید نکردهاند. امروز ارتش ما روی پای خود ایستاده و با اتکا به توان داخلی از کشور دفاع میکنند. این در حالی است که نیروهای مرزی افغانستان حدود ۲ ماه قبل چند بار به شدت با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند.