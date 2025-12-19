پخش زنده
در چارچوب هفته شانزدهم لیگ آزادگان، نساجی مازندران میزبان فرد البرز بود و بازی بدون گل خاتمه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چارچوب هفته شانزدهم لیگ آزادگان، دیدار نساجی مازندران و فرد البرز با نتیجه بدون گل به پایان رسید.
این دومین توقف متوالی هر دو تیم بود. شاگردان فراز کمالوند، سرمربی نساجی، کنترل بازی را در دست داشتند و فرصتهای متعددی برای گلزنی ایجاد کردند اما مهار درخشان نیما ملایی، دروازهبان فرد البرز، همراه با کم دقتی بازیکنان نساجی مانع از باز شدن دروازه میهمان شد.
از سوی دیگر، فرد البرز در چند ضدحمله تلاش کرد تا به گل برسد اما هیچکدام به ثمر نرسید.
ترکیب دو تیم در ابتدای بازی به شرح زیر بود:
نساجی: امید امیری، امیرحسین کلباسی، محمد رفیعی، فرشاد محمدیمهر، میثم تهیدست، پوریا رضازاده، علی نبیزاده، حسین شنانی، امیررضا شیخیراد، علی نصیری، علیرضا ملکی – سرمربی: فراز کمالوند
فرد البرز: نیما ملایی، محمدرضا پایداری، داوود سپهریمهر، محمدرضا پورمحمد، رسول بهاروندی، امیرحسین امیری، میثم نقیزاده، محمد بیرانوند، مسعود رمضانی، ابراهیم غلامنژاد، عباسعلی اکبری – سرمربی: فرید صفایی فرد
با این نتیجه، نساجی با ۳۵ امتیاز صدرنشین باقی ماند و فرد البرز با ۲۱ امتیاز در جایگاه هفتم جدول لیگ یک قرار گرفت.