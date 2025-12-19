پخش زنده
دلسوختگان اهل بیت با پیروزی برابر مقاومت تهران در هفته نهم لیگ دسته اول باشگاههای کشور، صدرنشینی خود را تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم که در گروه سوم لیگ دسته اول باشگاههای کشور حضور دارد، عصر امروز در دیداری از هفته نهم این رقابتها به مصاف تیم مقاومت تهران رفت و در پایان حریف خود را با یک گل شکست داد.
فردین قاسمی تنها گل نماینده قم را در این دیدار حساس به ثمر رساند.
دلسوختگان با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد و در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور باقی ماند.