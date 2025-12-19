به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم که در گروه سوم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور دارد، عصر امروز در دیداری از هفته نهم این رقابت‌ها به مصاف تیم مقاومت تهران رفت و در پایان حریف خود را با یک گل شکست داد.

فردین قاسمی تنها گل نماینده قم را در این دیدار حساس به ثمر رساند.

دلسوختگان با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد و در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور باقی ماند.

این بازی در سالن ورزشی نخلستان قم برگزار شد.