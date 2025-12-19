رئیس ستاد انتخابات کشور گغت: انتظار ما این است که رسانه شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند و میدان را برای حضور زنان و جوانان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باز کنند.

رسانه ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند

رسانه ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در جلسه معاون و مدیران کل صدا و سیمای استان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس افزود: باور دارم اگر وزارت کشور و رسانه‌ملی هم‌افزا عمل کنند، با این همکاری می‌توان کشور را به یک نشاط واقعی انتخاباتی و افزایش مشارکت رساند.

زینی وند با بیان اینکه مردم از جهت‌دهی انتخاباتی بیزارند؛ افزود آنچه از رسانه انتظار دارند آگاهی‌بخشی است و این موضوع برای ما به‌عنوان برگزارکننده انتخابات یک اصل خدشه‌ناپذیر است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کشور و ستاد انتخابات عدالت مطلق در برگزاری انتخابات است؛ تصریح کرد :برای ما هیچ تفاوتی ندارد حزبی که به رئیس‌جمهور نزدیک است یا حزبی که رقیب او بوده، همه باید از فرصت برابر برخوردار باشند و این اصل باید در عدالت رسانه‌ای بیش از هر جای دیگر دیده شود.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار می شود.