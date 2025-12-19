پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان یزد، از نفوذ سامانه کمفشار فعال خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، استان یزد شاهد بارش قابل توجه باران و برف بوده و این شرایط همراه با کاهش محسوس دما و یخبندان، تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جوادی گفت: با نفوذ سامانه کمفشار فعال، دریاهای جنوبی کشور مواج شده و در سطح استان یزد نیز بارشهای گستردهای به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: این سامانه علاوه بر بارش باران، در مناطق سردسیر و مرتفع موجب بارش برف شده و همچنان در برخی نقاط فعال است.
کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: بر اساس گزارشهای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، میزان بارندگی در فرودگاه یزد به ۱۴ میلیمتر، عقدا به ۲۶ میلیمتر، گلافشان به ۱۹.۵ میلیمتر و علیآباد پیشکوه به ۱۶.۷ میلیمتر رسیده است. همچنین تا ساعت ۱۸:۳۰ امروز، ارتفاع برف در برخی مناطق به بیش از ۳۵ سانتیمتر گزارش شده است؛ بهطوریکه در منشاد ۲۰ سانتیمتر، مروست ۱۶ سانتیمتر، علیآباد پیشکوه ۵.۵ سانتیمتر و نصرآباد و تفت نیز بین ۷ تا ۷.۵ سانتیمتر برف ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه گفت: برای فردا کاهش محسوس دما پیشبینی میشود و بارش پراکنده برف در برخی نقاط، بهویژه ارتفاعات و مناطق شرقی استان یزد، همراه با پدیده مه دور از انتظار نیست.
به گفته وی، شرایط یخبندان از فردا آغاز شده و تا اواسط هفته و حتی پایان هفته در بیشتر مناطق استان ادامه خواهد داشت. مسئولان از شهروندان خواستند ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در ترددهای جادهای و فعالیتهای روزمره احتیاط لازم را به عمل آورند.