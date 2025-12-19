به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کاراته قهرمانی بانوان ایران، انتخابی تیم ملی در روز‌های ۲۴ تا ۲۸ آذرماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و در پایان تیم مازندران با کسب ۳ نشان طلا و ۳ نقره بر سکوی نخست ایستاد.

تیم تهران با یک طلا و ۲ برنز نایب قهرمان شد و استان کرمان با یک طلا و یک برنز در جای سوم قرار گرفت.

تیم اصفهان با یک نقره و یک برنز چهارم شد و و تیم خوزستان با یک نقره عنوان پنجمی را بدست آورد.

تیم‌های همدان، منطقه آزاد کیش، البرز، کرستان، ایلام و قزوین هر یک با یک نشان برنز به طور مشترک در رده ششم قرار گرفتند.