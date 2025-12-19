پخش زنده
امروز: -
آموزش حضوری مدارس دوره ابتدایی استان کرمان در روز شنبه ۲۹ اذرماه تعطیل شد از طریق فضای مجازی پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس دوره ابتدایی استان کرمان تعطیل در روز شنبه ۲۹ اذرماه شد گفت: برخی از مدارس متوسطه استان کرمان نیز به علت سردی هوا و آبگرفتکی معابر تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی پیگیری می شود.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان مهران باهری با اعلام این خبر افزود: فردا شنبه ۲۹ آذر ماه آموزش حضوری مدارس ابتدایی تمامی شهرستانها و مناطق استان تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی پیگیری میشود.
وی از تعطیلی آموزش حضوری تمامی دورههای تحصیلی مدارس شهرستانهای بافت، رابر، ارزوئیه، جیرفت، عنبرآباد،رودبار جنوب جازموریان، فاریاب،قلعه گنج، کهنوج، بم، نرماشیر،ریگان، فهرج و منطقه راین خبر داد.
باهری با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس بخش گلزار و دهستان لاله زار از توابع شهرستان بردسیر نیز فردا در تمامی دورههای تحصیلی تعطیل میباشند از تعطیلی مدارس دهستانهای هرمک، کشیت و جوشان از توابع منطقه گلباف خبر داد.
باهری تاکید کرد: امتحانات نهایی در سراسر استان برگزار میشود اما زمان برگزاری امتحانات داخلی توسط مدارس اعلام خواهد شد.