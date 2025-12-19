به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، هفته دوم لیگ برتر تکواندو بانوان ایران جام ایراندخت و یادواره شهیده زینب کمائی ۲۷ و ۲۸ آذر با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۳ تیم پیگیری شد.

در پایان مسابقات این هفته تیم پارس جنوبی با کسب ۳۰۸ امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد، آکادمی ویسی با ۲۱۷ امتیاز در رده دوم ایستاد، ایمن تک پیشرو با ۱۵۷ امتیاز و پایگاه سلامتی رها نیز با ۱۲۳ امتیاز در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.

در پایان روز دوم که مسابقات در اوزان زوج برگزار شد، در وزن دوم (من‌های ۴۹ کیلوگرم) معصومه رنجبر از تیم آکادمی ویسی به نشان طلا رسید، همتا برجسته از تیم هیئت همدان نقره گرفت، ساینا علیپور از تیم هدیه سازان اریکه ایرانیان و هستی زهرایی از تیم آکادمی ویسی سوم شدند.

در وزن چهارم (من‌های ۵۷ کیلوگرم) ناهید کیانی از تیم پارس جنوبی با براری مقابل آناهیتا رمضانی از تیم آکادمی ویسی قهرمان شد و سارا میزبان از تیم آکادمی ویسی و ریحانه رحیمی از تیم ایمن تک پیشرو سوم شدند.

در وزن ششم ساغر مرادی از تیم هدیه سازان اریکه پاسارگاد قهرمانی هفته نخست را از یلدا ولی نژاد در دیدار نهایی گرفت تا تیم پارس جنوبی در این وزن طلایش را تکرار کند. نیلوفر صادقی از ایمن تک پیشرو و کیانا حیدری بازیکن آزاد نیز به عنوان سومی رسیدند.

در وزن هشتم (به اضافه ۷۳ کیلوگرم) سارا صوفی از تیم پارس جنوبی مقابل عسل صابری از تیم ایران استار تن باخت و نایب قهرمان شد، زینب اسماعیلی از تیم سیمرغ و زینب اسدی از ایمن تک پیشرو نیز بر سکوی سوم ایستادند.

برترین‌های مسابقات:

برترین مربیان: آزاده یاسایی از پارس جنوبی و گیتا ویسی از آکادمی ویسی

برترین سرپرست: سمیه عباسی از تیم دیار کرمانشاه

برترین داوران: سارا شجیع از آذربایجان غربی و فائزه واحدی منش از گلستان

برترین بازیکن: معصومه رنجبر