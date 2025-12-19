پخش زنده
امروز: -
خسارتهای وارده به بخش کشاورزی جنوب استان پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان، گفت:با پایدار شدن شرایط، برآورد خسارتها و بازسازی مناطق آسیبدیده آغاز خواهد شد و خسارتهای واردشده به بخش کشاورزی جنوب استان نیز پیگیری میشود.
محمدعلی طالبی شامگاه ۲۸ آذرماه در حاشیه ستاد بحران استان در جیرفت گفت براساس آمار، در سنوات گذشته چنین حجم بارندگیای در سطح استان ثبت نشده است.
وی گفت :بیش از ۱۴۰ روستا دچار آبگرفتگی و سیلاب شدند که این وضعیت مدیریت شده و اکنون بهجز چند شهرستان که همچنان نگرانیهایی وجود دارد؛ شرایط در سایر مناطق استان مناسب است.
وی افزود:حدود ۷۰ روستا با قطعی برق و آب آشامیدنی مواجه شدند که روند رفع این مشکلات در حال انجام است. ودر شهرستانهای رودبار جنوب و جازموریان، تعدادی از روستاها همچنان در معرض تهدید سیلاب قرار دارند و برای کاهش آسیبها، خروج روستاییان از مناطق در معرض خطر در دستور کار است.