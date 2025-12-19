پخش زنده
روز پایانی اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری با مسابقات درون اردویی همراه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آمادهسازی تیم ملی ژیمناستیک هنری که با حضور ۱۸ ژیمناست در آکادمی ژیمناستیک شهید قاسم سلیمانی جریان داشت، امروز با برگزاری مسابقات دروناردویی به پایان رسید.
در این رقابتها ملیپوشان در وسایل مختلف به اجرای حرکات پرداختند و عملکردشان زیر نظر رضا خیرخواه سرمربی تیم ملی ارزیابی شد.
همچنین وجیهه نقوی سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با حضور در محل مسابقات، ضمن قدردانی از تلاش کادر فنی و ورزشکاران، بر اهمیت استمرار اردوها و برنامهریزی دقیق برای حضور موفق در رویدادهای بینالمللی تأکید کرد.
قرار است ۱۵ نفر از ورزشکارانی که عملکردشان در رقابتهای امروز مورد توجه کادرفنی قرار گرفت به اردوی بعدی تیم ملی دعوت شوند.
تیم ملی آماده ژیمناستیک برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیای چین و رقابتهای ناگویای ژاپن آماده میشود.