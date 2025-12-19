پخش زنده
دانشآموز بوکانی بر اثر خفگی ناشی از گیر کردن غذا در مدرسه، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان در تشریح این خبر گفت : یک دانشآموز پسر در یکی از مدارس روستایی این شهرستان بر اثر خفگی ناشی از گیر کردن مواد غذایی در گلو جان خود را از دست داد.
خشایار صنعتی افزود: این حادثه روز چهارشنبه هنگام بازی دانشآموز در حیاط مدرسه رخ داد و وی با علائم خفگی به بیمارستان شهید قلیپور بوکان منتقل شد.
وی افزود: بیمار پس از احیا در بیمارستان بوکان، برای ادامه مراقبتهای درمانی و مداوا به مراکز درمانی در ارومیه اعزام شد، اما متأسفانه با وجود تلاشهای کادر درمانی، جان خود را از دست داد.
فرماندار بوکان با تسلیت به خانواده و همکلاسیهای دانشآموز، از والدین و مسئولان مدارس خواست هنگام تغذیه، نکات ایمنی لازم را به دانشآموزان یادآوری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.