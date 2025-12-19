حاجیه خانم زبیده بزرگی کاسگری مادر شهید والامقام علیرضا بزرگی، پس از سال‌ها صبر و فراق دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم زبیده بزرگی کاسگری، مادر شهید والامقام علیرضا بزرگی، پس از سال‌ها بردباری و فراق، در سن ۹۵ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر مادر شهید فردا شنبه ساعت ۱۰ صبح از درب منزل ایشان واقع در خیابان جوادیه، کوچه شهید بهشتی، کوچه ۱۴، بن‌بست شهید بزرگی به سمت آرامگاه سید نظام‌الدین شهرستان قائم‌شهر تشییع خواهد شد.

شهید علیرضا بزرگی کاسگری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ متولد شد و در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه و در عملیات کربلای پنج به فیض شهادت نائل آمد.