به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری گفت: فعالیت سامانه بارشی طی روز‌های اخیر موجب ثبت بارش‌های قابل توجه در گستره پهناور استان شده است که در این میان، ایستگاه چاه‌کمال از توابع شهرستان دلگان با ثبت ۶۵ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را به نام خود ثبت کرد و در صدر ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۲۷ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در سطح استان، بارش باران گزارش کردند که در این رخداد بارشی، برخی نقاط استان از جمله زاهدان با ۴.۵، سراوان ۳، توتان ۳۳، درودی نَرون ۴۶، سنیب ۴۸، خاش ۱۸، بنت ۵۳ و چاهان ۵۱ میلی‌متر بارندگی ثبت کرده‌اند.

وی بیان کرد: تنها در سومین روز فعالیت این سامانه بارشی، در ۱۶ ایستگاه میزان بارش از ۳۰ میلی‌متر فراتر رفت که نشان‌دهنده شدت قابل توجه این سامانه در بخش‌هایی از استان می‌باشد.

وی با بیان اینکه مه غلیظ صبح امروز دید افقی در زاهدان را تا حدود ۲۰۰ متر کاهش داد، به تداوم فعالیت این سامانه بارشی در استان اشاره کرد، و گفت: فردا شرایط برای وقوع رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد‌های لحظه‌ای در سطح استان مهیاست و از یکشنبه کاهش دما، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، قابل انتظار است.

وی در پایان ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی، افزود: با توجه به احتمال بارش‌های رگباری و جاری شدن روان‌آب‌ها، از اسکان در حاشیه مسیل‌ها، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در ارتفاعات خودداری شود.