به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، لیگ جودو آینده سازان پسر جودو روز‌های پنج شنبه و جمعه با حضور ۱۴ تیم از استان‌های مختلف به میزبانی استان البرز برگزار و چهره تیم‌های برتر مشخص شد.

در پایان این رقابت‌ها مدرسه پارس جنوبی به مقام اول رسید، هیئت خراسان شمالی نایب قهرمان شد و حفاران فارس و شهرداری ماهدشت عنوان سوم مشترک را به خود اختصاص دادند. ⁩

این مسابقات در حضور مسئولان فدراسیون و کادر فنی تیم‌های ملی جودو برگزار شد.