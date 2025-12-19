پخش زنده
لیگ برتر لیگ آینده سازان جودو پسران با قهرمانی تیم مدرسه پارس جنوبی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، لیگ جودو آینده سازان پسر جودو روزهای پنج شنبه و جمعه با حضور ۱۴ تیم از استانهای مختلف به میزبانی استان البرز برگزار و چهره تیمهای برتر مشخص شد.
در پایان این رقابتها مدرسه پارس جنوبی به مقام اول رسید، هیئت خراسان شمالی نایب قهرمان شد و حفاران فارس و شهرداری ماهدشت عنوان سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.
این مسابقات در حضور مسئولان فدراسیون و کادر فنی تیمهای ملی جودو برگزار شد.