مراسم ۸۰ سالگی باشگاه استقلال امشب جمعه با حضور پیشکسوتان، مربیان و اعضای تیمهای مختلف این باشگاه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال با حضور جمعی از پیشکسوتان، اعضای تیمهای مختلف این باشگاه، مدیران و مسئولان شامگاه جمعه ۲۸ آذر در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این مراسم، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اظهار داشت: ابتدا به همه عزیزانی که در این مراسم حضور دارند خوشآمد میگویم و از حضور پیشکسوتان، اعضای باشگاه و مهمانان گرامی قدردانی میکنم.
وی در ادامه سخنان خود با تمجید از پیشکسوتان باشگاه استقلال، به تاریخ پرافتخار این باشگاه در طول ۸۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: استقلال همواره یکی از پرافتخارترین و ریشهدارترین باشگاههای فوتبال ایران بوده و بخش مهمی از تاریخ فوتبال کشور به نام این باشگاه و پیشکسوتانش گره خورده است.
ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال نیز در حاشیه مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس این باشگاه اظهار داشت: حضور در چنین مراسمی برای من افتخار بزرگی است و خوشحالم که در کنار خانواده بزرگ استقلال هستم.
وی با تأکید بر هویت و اهداف این باشگاه افزود: ما استقلال هستیم؛ باشگاهی با شخصیت و اهداف بزرگ و برای رسیدن به این اهداف با تمام توان تلاش میکنیم و میجنگیم.
سرمربی استقلال در ادامه به روند فنی تیمش اشاره کرد و گفت: هنوز به نیمفصل رقابتها نرسیدهایم، اما از ابتدای فصل تاکنون، تیم ما در هر بازی روند بهتری داشته و پیشرفت کرده است و تلاش میکنیم این مسیر رو به رشد را ادامه دهیم.
گفتنی است در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال، پیشکسوتان این باشگاه، اعضای تیمهای مختلف استقلال و جمعی از مدیران حضور داشتند.