به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار زواره گفت: در پی بارش‌های اخیر در زواره اردستان سه باب منزل مسکونی خشت و گلی در بافت قدیمی و فرسوده شهر تخریب شد.

مرتضی صادقی با بیان اینکه این واحد‌های مسکونی خالی از سکنه بودند، افزود: مالکان واحد‌های مسکونی خالی از سکنه داخل بافت شهری ملزم به رسیدگی به منازل خود و کنترل ناودان‌ها هستند، تا از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: نیرو‌های شهرداری هم اکنون درحال برسی واحد‌های قدیمی و تعمیر ناودان‌ها و تخلیه آب‌های سطحی هستند.