به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امامزاده عباس (ع) بخش چهاردانگه یکی از معروف‌ترین امامزادگان شهرستان اسلامشهر است که نسب ایشان با ۱۰ واسطه به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد و از نوادگان آن حضرت به حساب می‌آیند.

ساخت قدیمی و متفاوت این امامزاده و دیوارهای کاهگلی آن نشان از اصالت و قدمت بالایش دارد قدمتی که سراسر شور، شوق و آرامش است، مکانی مذهبی در دل درختانی زیبا که معنویت آن را دوچندان کرده است.