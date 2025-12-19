پخش زنده
روابطعمومی آموزش وپرورش شهرستان ایرانشهر، از غیرحضوری شدن کلیهی مدارس این شهرستان در روز شنبه ۲۹ آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، بهعلت تداوم بارش باران و جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر و احتمال آسیب و خسارت، فعالیت کلیهی مدارس شهرستان ایرانشهر در تمامی مقاطع تحصیلی، فردا (شنبه ۲۹ آذرماه) در دو نوبت صبح و عصر، به صورت غیرحضوری خواهد بود.
گفتنی است؛ امتحانات نهایی نوبت دیماه طبق برنامه برگزار میشود.
پیش از این، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان از غیرحضوری شدن کلیهی مدارس شهرهای زرآباد، فنوج، دلگان و لاشار، در روز شنبه ۲۹ آذرماه بهعلت هشدار سطح نارنجی هواشناسی و آبگرفتگی معابر خبر داده بود.