فرماندار رابر در مورخ ۲۸ آذرماه سال جاری از بازگشایی کلیه محورهای روستایی دارای سکنه در این شهرستان پس از انسداد به دلیل شدت نزول بارش برف خبر داد.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان رابر ضمن اعلام این خبر افزود: عملیات بازگشایی مسیرهای دسترسی روستایی به وسیله ماشینآلات راهسازی دستگاههای اجرایی شهرستان، دهیاریها و پیمانکاران و به همت اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان صورت پذیرفت.
وی با بیان اینکه در شهرستان رابر ۱۰۱ میلیمتر بارش باران گزارش شده است، افزود: با توجه به اینکه سه چهارم سطح شهرستان کوهستانی است، توانستیم با تلاشهای شبانهروزی همکارانمان در ستاد مدیریت بحران شهرستان و پیمانکاران منطقه، آزادسازی صددرصدی مسیرهای روستایی را انجام دهیم.