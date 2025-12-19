سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: مدارس ابتدایی، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش دولتی فردا غیر حضوری فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شاهرخ نیازی گفت: با توجه به بارندگی‌های شدید و طوفان‌های اخیر با هدف حفظ ایمنی دانش آموزان و معلمان، فردا شنبه ۲۹ آذر کودکستان‌های کیش تعطیل هستند.

او افزود: مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش دولتی به دلیل خسارت وارد غیر حضوری خواهند بود و دانش آموزان دیگر مدارس با حضور در مدارس فعالیت آموزشی خود را دنبال می‌کنند.

سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: مدیران مدارس موظفند با مشاهده هرگونه مشکل در سالن ها، کلاس ها، راهرو‌ها و سایر فضا‌های آموزشی از برگزاری آزمون و کلاس حضوری در آن مکان‌ها خودداری کنند و در مکان‌های ایمن و مناسب نسبت به برگزاری آزمون‌های درسی اقدام کنند.

شاهرخ نیازی خاطرنشان کرد: مدیران مدارس نسبت به بررسی درپوش چاه‌ها برای جلوگیری از خطرات احتمالی، سیم کشی و کابل کشی‌ها، کلید و پریز ابنیه مدارس با هدف پیشگیری از برق گرفتگی اقدام کنند.

او افزود: بررسی شکستگی در، پنجره و شیشه‌های ساختمان‌ها و برطرف کردن آنها و افتادگی کاشی‌ها سرامیک و سایر پوشش‌های کف و دیوار در مدارس برعهده مدیران مدارس است.

سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: مدیران مدارس نسبت به بازدید قفل و لولای در‌ها با هدف اطمینان از عملکرد صحیح آن اقدام کنند.

شاهرخ نیازی تصریح کرد: سرکشی کامل از فضای باز آموزشگاه‌ها و حیاط مدارس با هدف شناسایی خطرات احتمالی ناشی از طوفان و بارندگی‌های اخیر و اقدام فوری برای رفع مشکلات و گزارش به اداره آموزش و پرورش از مهمترین وظایف مدیران مدارس است.