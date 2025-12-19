استاندار با اشاره به اینکه در اجرای طرح‌های اجتماعی و عمرانی، نیازسنجی باید بر اساس نظر مردم باشد گفت: مشارکت واقعی شهروندان باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنام جو در نشست شورای اجتماعی استان قم که با حضور معاونان و مدیران استانی، در محل فرمانداری شهرستان جعفرآباد برگزار شدبا تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی به مسائل اجتماعی گفت: برای حل مشکلات موجود، باید شاخص‌های فرهنگی، آموزشی، امنیتی و اجتماعی به‌صورت دقیق بررسی، و با مشخص‌کردن نقطه شروع و هدف، اقدامات اجرایی بر مبنای واقعیت‌های میدانی برنامه‌ریزی شود.

استاندارافزود: در اجرای طرح‌های اجتماعی و عمرانی، نیازسنجی بر اساس نظر مردم و ساختار محلات ضروری است و مشارکت واقعی شهروندان باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.