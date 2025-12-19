به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اکبریان با اشاره به اجرای طرح تشویقی مدیریت مصرف آب اظهار کرد: طرح مشخصی برای طراحی برچسب خوش‌مصرفی تدوین شده است که در قالب آن لوح «حامی آب» به مشترکان خوش‌مصرف اهدا می‌شود.

وی افزود: این اقدام به منظور قدردانی از شهروندانی است که الگوی صحیح مصرف آب را رعایت می‌کنند و با توجه به نزدیکی شب یلدا، تصمیم گرفتیم این طرح را با دیداری صمیمانه از خانواده‌های معزز شهدا همراه کنیم؛ چرا که این خانواده‌ها همواره الگوی مناسبی برای جامعه بوده‌اند.

اکبریان با تأکید بر نقش خانواده‌های شهدا در ترویج فرهنگ صحیح مصرف گفت: به همین منظور امروز در خدمت این مادر گرامی و همسر جانباز محترم حضور یافتیم تا از ایشان به پاس رعایت الگوی مصرف و همراهی در حفظ منابع آبی کشور، تقدیر و تشکر کنیم.