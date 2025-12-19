فرمانده انتظامی شهرستان دامغان از دستگیری سارقان سابقه‌دار احشام و اعتراف آنها به سرقت ۱۸ رأس دام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ غلامحسین عرب گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان دامغان،مأموران انتظامی شهرستان ، موفق به شناسایی سارق اصلی و دو مالخر شدند و در اقدامی ضربتی، متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان با اشاره به اعتراف متهمان به دو فقره سرقت احشام به تعداد ۱۸ رأس، بیان کرد: از این سارقان ۶ رأس دام کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

سرهنگ عرب تصریح کرد: سارقان،دامداری‌هایی با ضریب امنیتی پایین را برای سرقت انتخاب کرده بودند.

وی افزود: در این رابطه پرونده تکمیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند