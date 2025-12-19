پخش زنده
رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج خرم آباد با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار خرم آباد در آئین اختتامیه رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج خرم آباد گفت: ۲۲۰ نفر در قالب ۹۱ تیم در قالب ایدههای نو در حوزههای پویانمایی، موشن گرافی، هوش مصنوعی و نرم افزارهای تلفن همراه با موضوع خرم آباد هوشمند به رقابت پرداختند.
بارانی بیرانوند افزود: مبلمان شهری، محیط زیست، بحران آب و شهر پایدار از مهمترین محورهای این رویداد ملی بود.
این رویداد به همت شهرداری و سپاه ناحیه خرم آباد برگزار شد.
سرهنگ کریمی فرد، فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد در این مراسم گفت: قرار است با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و شرکت کنندگان در این رویداد ۱۰ سال آینده شهر خرم آباد ترسیم و شهرداری از ایدههای ارائه شده و خلاقیت جوانان برای بهسازی شهر استفاده کند.
در پایان این مراسم از صبر و استقامت خانواده شهید علیرضا سبزی پور از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز تجلیل شد.