به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهردار خرم آباد در آئین اختتامیه رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج خرم آباد گفت: ۲۲۰ نفر در قالب ۹۱ تیم در قالب ایده‌های نو در حوزه‌های پویانمایی، موشن گرافی، هوش مصنوعی و نرم افزار‌های تلفن همراه با موضوع خرم آباد هوشمند به رقابت پرداختند.

بارانی بیرانوند افزود: مبلمان شهری، محیط زیست، بحران آب و شهر پایدار از مهم‌ترین محور‌های این رویداد ملی بود.

این رویداد به همت شهرداری و سپاه ناحیه خرم آباد برگزار شد.

سرهنگ کریمی فرد، فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد در این مراسم گفت: قرار است با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و شرکت کنندگان در این رویداد ۱۰ سال آینده شهر خرم آباد ترسیم و شهرداری از ایده‌های ارائه شده و خلاقیت جوانان برای بهسازی شهر استفاده کند.

در پایان این مراسم از صبر و استقامت خانواده شهید علیرضا سبزی پور از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز تجلیل شد.