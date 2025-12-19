رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار داشت: در ساعات اولیه صبح امروز، گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک زن جوان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار داشت: در ساعات اولیه صبح امروز، گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک زن جوان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، مأموران موفق شدند فرد مظنون را که با استفاده از سلاح سرد مرتکب قتل عمد شده بود، در یکی از مناطق روستایی حاشیه شهر شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ «میرحبیبی» در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، تحت بازجویی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.