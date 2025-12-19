به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مسابقات مرحله اول داخل سالن قهرمانی تیراندازی با کمان کشور با عنوان گرامیداشت شهدای اقتدار ایران اسلامی با نام جام ایران مقتدر با حضور ۲۱۰ ورزشکار از ۱۶ استان کشور به مدت ۳ روز به میزبانی مجموعه ورزشی شهید میثمی اصفهان برگزار شد.

این دوره از مسابقات در رشته‌های ریکرو و کامپوند ویژه آقایان و بانوان و در سه رده سنی بزرگسالان نوجوانان و نونهالان برنامه ریزی شده است.