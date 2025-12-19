پخش زنده
در پی واژگونی یک دستگاه سواری پراید در محور زرند به رفسنجان، ۴ تیم فوریتهای پزشکی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ساعت ۱۵:۴۵ امروز جمعه، در پی واژگونی یک دستگاه سواری پراید در محور زرند به رفسنجان، ۴ تیم فوریتهای پزشکی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته امین عربپور رئیس مرکز فوریتهای پزشکی زرند، در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که همگی زن و در رده سنی ۲۰ تا ۲۸ سال بودند.
مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و رهاسازی، با حال عمومی مساعد به بیمارستان سینا زرند منتقل شدند.
رعایت سرعت مطمئنه و توجه به ایمنی در جادهها، ضامن سلامت همگان است.