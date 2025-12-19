دو مصدوم حادثه با همکاری پرسنل هلال احمر رها سازی و توسط پایگاه جاده‌ای هروز به بیمارستان با هنر کرمان منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد: عصر امروز، ۲۸ آذر ماه ساعت ۱۸:۵۰ در پی اعلام مرکز ارتباطات و دیسپچینگ کرمان مبنی بر واژگونی پژو پارس در محور کرمان به راور ۳مرد و ۱ زن با رده سنی ۲۳ تا ۲۶ساله مصدوم شدند.

دو مصدوم حادثه با همکاری پرسنل هلال احمر رها سازی و توسط پایگاه جاده‌ای هروز به بیمارستان با هنر کرمان منتقل شدند و دو مصدوم دیگر در محل درمان شدند. حال مصدومان این حادثه مساعد گزارش شده است.