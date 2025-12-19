\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0641 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0648 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0633\u0641\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u060c \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u062f\u0631 \u0637\u0627\u0631\u0645 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u062a \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u0647 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a\u06cc\u060c \u0686\u0648\u0646 \u06a9\u0631\u0641\u0633\u060c \u0633\u06cc\u0631\u060c \u0646\u062e\u0648\u062f \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0628\u0627\u0642\u0644\u0627 \u0622\u0647\u0646\u06af \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0647 \u06af\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.\n