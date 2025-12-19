پخش زنده
هوا در اکثر مناطق استان اصفهان کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، با فعالیت ۲ سامانه سرد و بارشی از سمت جنوب و شمال، در بیشتر مناطق استان، تا بامداد فردا شنبه هوای ابری، مه آلود و بارش برف و باران پیشبینی میشود.
مینا معتمدی با بیان اینکه کاهش دید افقی به دلیل مه آلودی هوا دور از انتظار نیست، افزود: گاهی وزش باد شدید و در ارتفاعات و گردنههای برفگیر استان کولاک برف، یخبندان و لغزندگی در ۲۴ ساعت پیش رو نیز پیش بینی میشود.
وی با اشاره به اینکه از فردا تا اواسط هفته نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و مه آلودگی است گفت: از ساعات بعدازظهر و عصر امروز تا اواسط هفته آینده کاهش محسوس دما بین هشت تا ۱۰ درجه سلسیوس و یخبندان در بیشتر مناطق استان بهویژه مناطق سردسیر و ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
معتمدی ادامه داد: استمرار کاهش دما به ویژه در آران و بیدگل، اردستان، اسلام آباد موگویی، انارک، باغبهادران، بوئین میاندشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن، دهاقان، دهق، برخوار، شاهین شهر و میمه، شهرضا، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، فریدون شهر، فلاورجان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، گلپایگان، لنجان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نائین، نجف آباد، نطنز و ورزنه محسوس خواهد بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس زیر صفر در ساعات پیش رو سردترین نقطه استان پیشبینی میشود.
معتمدی افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) به چهار درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات به سه درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.