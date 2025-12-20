همایش «مدیریت انرژی در ساختمان» با تمرکز بر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بستری برای بازتعریف نقش این مبحث از یک قانون اجرایی صرف به راهبردی کلیدی در مدیریت انرژی، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و پاسخ به بحران انرژی کشور فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همایش مدیریت انرژی در ساختمان با محوریت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خراسان رضوی برگزار شد.

این رویداد با هدف بررسی نقش بخش ساختمان در کاهش مصرف انرژی و حرکت به‌سوی توسعه پایدار شکل گرفت.

در آیین افتتاحیه این همایش، مریم عرب‌احمدی، عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، بحران انرژی را چالشی ملی و جهانی دانست.

وی تأکید کرد که ساختمان‌ها سهم قابل‌توجهی در مصرف انرژی دارند و باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرند چراکه مبحث 19 ابزاری راهبردی برای بهبود کیفیت ساخت‌وساز و صیانت از منافع بلندمدت کشور است.

موضوع بازنگری ویرایش پنجم مبحث ۱۹، مسئولیت‌های مهندسان و سازوکارهای اجرایی و نظارتی، طراحی و تأسیسات متناسب با اقلیم، نقش معماری، پوسته کم‌مصرف و فناوری‌های هوشمند، آینده ساختمان‌های کم‌مصرف و انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت خودروهای برقی و فناوری‌های خورشیدی از دیگر محورهای این آئین بودند.

در این همایش 3 روزه، سخنرانان بر لزوم طراحی یکپارچه و تعامل بین‌رشته‌ای تأکید کردند و تجربه‌های اجرایی پروژه‌های موفق به اشتراک گذاشته شد.