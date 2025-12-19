به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد در حال حاضر تمامی محور‌های مواصلاتی استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار گرفته و با جوی تمام‌ابری و بارش برف مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، محور‌های بجنورد–آشخانه، بجنورد–اسفراین، بجنورد–شیروان–فاروج–قوچان، گرمه و جاجرم شاهد بارش برف بوده و در محور‌های بجنورد–آشخانه در گردنه امین‌الله و بجنورد–اسفراین در گردنه‌های پلمیس و اسدلی، علاوه بر بارش برف، پدیده مه‌گرفتگی نیز گزارش شده است.

همچنین به‌دلیل شرایط نامساعد جوی و لغزندگی مسیر، تردد انواع خودرو‌های کشنده در محور بجنورد–اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و تردد سایر وسایل نقلیه تنها با رعایت کامل نکات ایمنی و استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.