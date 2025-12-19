مردم خرم آباد در آستانه شب یلدا با حضور در نمایشگاه و خرید اقلام مورد نیاز، خود را برای این شب به یادماندنی آماده می‌کنند.

حال و هوای خرم آبادی ها در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نمایشگاه ویژه شب یلدا از ۲۴ آذر هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی خرم آباد برای بازدید علاقه‌مندان دایر شده که تا ۲۹ آذر ادامه دارد.

در این نمایشگاه، پوشاک زمستانه، کیف و کفش، صنایع غذایی شامل شیرینی، شکلات، آجیل و خشکبار و میوه عرضه می‌شود.

مردم خرم آباد با خرید انواع کالا‌های زمستانی، خوراکی و تنظیم بازاری خود را برای این شب به یادماندنی آماده می‌کنند.

شب یلدا یا شب چِله یکی از جشن‌های ایرانی است که در واپسین شب پائیز و همزمان با انقلاب زمستانی، یعنی بلندترین شب سال، برگزار می‌شود.

خانواده‌ها و خویشاوندان در این شب گرد هم می‌آیند و با خوردن خوراکی‌هایی همچون انار، هندوانه و آجیل، خواندن شعر به‌ویژه از دیوان حافظ و نقل داستان و خاطره، این آئین را گرامی می‌دارند.